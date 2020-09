Mamá dona parte de su hígado a hijo; la operación es un éxito

Escuchar Nota

Rodrigo Vian, el pequeño de un año ocho meses del Estado de México, sometido el pasado 18 de agosto al primer trasplante de hígado de donante vivo durante la emergencia sanitaria de covid-19 en el IMSS, evoluciona favorablemente a un mes de su procedimiento realizado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco.A partir de esta semana empiezan los controles en en el Centro Médico Siglo XXI y poco a poco irán disminuyendo las cantidades y ellos nos indicarán cuando pueda haber visitas con medidas de sana distancia, cubrebocas y demás”, comentó a Excélsior el papá de Rodrigo, homónimo de su hijo.La cirugía se realizó bajo rigurosos estándares de higiene y seguridad para el niño y su madre Kirenia Pavón, quien fue la donante de parte de su hígado.Consideramos el trasplante un éxito”, dice Kirenia en su casa del Estado de México mientras sostiene a su hijo en brazos. “Ahora nos encontramos en casa, con muchos cuidados, llevando todas las indicaciones que los doctores nos informaron para que todo siga bien”.Ella también agradeció al equipo de doctores que hicieron el trasplante una realidad. “Muy agradecidos con el IMSS, muy agradecidos con el doctor Roberto Carlos Ortiz, con el doctor José Torres y con el doctor Fernando Oliver del Centro Médico Siglo XXI, porque nos acompañaron en todo momento en esta cirugía, al igual que a todo el equipo de trasplantes de Guadalajara.Ahora en la lista de espera de un trasplante como el de Rodrigo se encuentra Ariadne Avendaño Cote, de dos años, su cirugía se pospuso el 24 de marzo, justo el día que inició la jornada de Sana Distancia.La última actualización que tenemos es que Rodriguito salió dado de alta y el Coordinador de Trasplantes nos había dicho que cuando él niño saliera nos iban a dar una fecha de cirugía, porque por lo de la pandemia no hay mucha disponibilidad de camas”, dijo Reyna Cote, mamá de Ariadne.Mientras les confirman la fecha de cirugía, Reyna y David el padre de Ariadne, quien será el donador están a la búsqueda de 40 donadores de sangre o plaquetas, requisito para la cirugía de la niña. Llevan hasta ahora 11 donadores.Te puede interesar: ¿Sospechas de covid-19? UAEMéx realiza pruebas rápidas por menos de $300Es un poquito más conveniente las plaquetas, ¿Por qué?, porque valen por dos, entonces al pasar una persona que pase y done plaquetas ya cuenta cómo dos personas, las plaquetas se recuperan más rápido, en su página de facebook, Ayudemos a Ariadne, viene toda la información para ser donador de plaquetas o sangre”, llamó así Reyna a quienes puedan apoyarla con las 29 personas que aún les faltan.Si gustan depositarnos, o también hemos estado haciendo rifas, lamentablemente no han estado funcionando, me imagino por lo de la pandemia, que también están mal económicamente, entonces las que hemos hecho no han funcionado al 100, ahorita hay una de una frazada y unas uñas (que colocaría la propia Reyna), el costo del boleto es de 100 pesos y tenemos todavía cinco números disponibles”, comentó Reyna.Con información de Excélsior