Mamá escapa de incendio, pero mueren dos de sus hijos

Escuchar Nota

“Definitivamente es una tragedia de Navidad”, afirmó David Fornell, comisionado adjunto de bomberos. “Simplemente horrible”.

“Pudo ser un problema eléctrico, un árbol de Navidad o niños jugando con cerillos; no hay sospecha de nada”, señaló Fornell.

Unaescapó a un ien la mañana del día detras saltar desde la ventana de un segundo nivel con unde tres años en los brazos, pero sus pequeños de 4 y de 6 no sobrevivieron al fuego en la vivienda en el este de Detroit, dijeron funcionarios del departamento de bomberos.Otros dos menores de 8 y 10 años de la misma familia sobrevivieron pero sufrieronEl Departamento dededijo que los dos menores que fallecieron fueron encontrados en la sala de estar delantera de la casa de dos niveles.Los niños de 8 y 10 años sufrieron quemaduras de tercer grado y se encontraban en estado crítico en una unidad para personas quemadas en un hospital.Fornell señaló después que ambos menores al parecer escaparon cuando se encontraban en el primer nivel, informó el Detroit Free Press. Según funcionarios citados en versiones noticiosas previas, ambos quizá saltaron desde el piso superior.Fornell dijo que la madre y el niño de 3 años estaban hospitalizados y no sufrieron lesiones graves. También confirmó que la mujer era madre de los cincoLos bomberos acudieron al lugar debido a una llamada recibida poco antes de las 9 de la mañana en el día de Navidad. No se ha determinado aún la causa del