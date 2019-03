Mamá migrante pierde a hijo al cruzar a EP

La decisión de buscar el sueño americano solo con sus 4 hijos, tiene a una madre de familia hondureña con sentimientos encontrados puesto que por un lado ha logrado no solo cruzar sin problema alguno el río Bravo y obtener el permiso autorizado por la Patrulla Fronteriza para esperar su cita ante un juez de migracion, y por otro, le aflije no saber nada del mayor de sus hijos que está perdido desde que entraron a Estados Unidos.Tras acceder a platicar con los medios, la señora Norma Ondina Castro Ventura de 43 años de edad, dijo que su hijo Alan Joel Mejia de 18 años de edad, simplemente desapareció de manera extraña a pesar de haber cruzado el río.Su intención es llegar a Houston, Texas donde tiene familiares y justo donde habrán de esperar a que se llegue la fecha en que atiendan la cita en la corte para saber si su asilo político es autorizado.Ella viaja con sus hijos de 7, 14 y 15 años de edad y a cada uno se les cuestionó sobre la razón por la cual decidieron abandonar su país.'Si ustedes vieran cómo está Honduras, entenderían, a mi esposo lo dejaron inválido y no pudo venir; las amenazas de muerte a mi hijo que está desaparecido nos obligaron a venirnos', declaró.