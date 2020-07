‘Mamá, te amo, diles a mis hijos que los amo, estoy muerto’, George Floyd antes de morir

Escuchar Nota

Derek Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante casi 9 minutos. Foto: Darnella Frazier

Tou Thou, Thomas Kiernan Lane y J Alexander Kueng fueron formalmente acusados por haber supuestamente instigado la muerte de Floyd.. Foto: EPA

"No puedo creer esto, hombre. Mamá, te amo. Te amo. Dile a mis niños que los amo. Estoy muerto", agrega.

por las dificultades que tenía para respirar mientrasSegún revelan las transcripciones de las cámaras de seguridad que portaban los funcionarios que le detuvieron,diciendo que los policías lo iban a matar publica BBC , incluso después de que este perdió el conocimiento.Las más de 80 páginas de transcripciones ofrecen una de las imágenes más claras de cómo fueron los últimos momentos en la vida de Floyd, cuya muerte bajo custodia, el pasado 25 de mayo, generó la mayor ola de protestas que haya vivido Estados Unidos en varias décadas.Los documentos fueron divulgados en los tribunales por los abogados de uno de los policías implicados.de la Policía de Minneapolis que participaron en la detención de Floyde instigar el asesinato.Las transcripciones de las grabaciones hechas con las cámaras corporales que portaban Lane y Kueng muestran queLos funcionariosde US$20 para comprar cigarrillos.En un momento determinado,. "Me vas a matar, hombre", agrega., entonces,Se necesita un montón de oxígeno para hablar".En las transcripciones,, disculpándose repetidamente con los agentes después de que estos se acercaron a su auto estacionado.En un momento dado,: "Hombre, me dispararon de la misma manera, señor oficial, antes". No está claro a qué se refiere.Luego el agente Lane pregunta por qué el detenido no muestra sus manos como le están pidiendo y está actuando de una forma "tan rara".Floyd se muestra inquieto cuando los policías intentan hacerlo entrar en la parte trasera de la patrulla, diciendo repetidamente que es claustrofóbico.Lane entonces le pregunta si está bajo el efecto de alguna sustancia y Floyd le responde: "Tengo miedo, hombre".Una vez que lo someten en el piso,Mientrasen cierto momento Lane le pregunta a Chauvin si deberían ponerlo de lado.desde que estas fueron divulgadas.