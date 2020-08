Mami Jordan: arrestan a mujer por baile explícito a su pequeño hijo

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Las autoridades en República Dominicana abrieron una investigación contra la youtuber conocida como “Mami Jordan” por la transmisión de un video en Facebook en el que aparece bailándole de manera explícita a su hijo menor de edad.



Como parte de la pesquisa, la Fiscalía de Santo Domingo Este ordenó el arresto de la mujer.



A horas de la tarde de este viernes, no estaba claro si la señalada había sido intervenida por agentes.



La Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes forma parte de la investigación.



El caso de “Mami Jordan” inició cuando la autodenominada “influencer” transmitió en vivo el baile, para muchos de índole sexual, que le hacía a su hijo en la casa.



La mujer hace “twerking” y hasta se le trepa encima al menor.



Algunos usuarios tildaron la acción de “pornografía sexual” y de “incesto”; mientras expertos en salud mental, como Ana Simó, consideraron que la mujer pudo haber abusado sexualmente del niño.







En un video en sus redes sociales, la fémina se defendió en principio diciendo que ella podía bailar como quisiera con sus hijos.



“Ninguno de los hijos de ninguna insta famosa de las redes es más educado que los míos. Yo con mis hijos puedo bailar como sea. Yo no estaba haciendo ninguna rastrería, ni me estaba encuerando ni nada, ‘whatever’”, planteó.



De paso, emplazó a las autoridades a que mejor investiguen el caso de la niña Liz María Sánchez, violada y asesinada presuntamente por su vecino Estarlin Francisco Santos, alias “El Panadero”.



En un video posterior en Instagram, “Mami Jordan” negó padecer de problemas mentales. “Yo no estoy loca… ustedes creen que si de verdad yo estuviera loca yo tuviera esos dos vehículos parado así…y mi casa; dos, tres negocios con apartamento en Bábaro y varios solares”, aseguró con la voz entrecortada.



“Lo que pasa es que me quieren hacer un caso”, agregó la mujer.







