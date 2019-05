Mañana acaba segunda etapa de inscripciones

El subsecretario de Educación Básica en la entidad, Jorge Alberto Salcido Portillo, informó que de acuerdo a la programación del proceso de inscripciones para el Ciclo Escolar 2019-2020, el próximo viernes 10 de mayo concluye la segunda etapa, que consiste en consultar en la página http://www.inscripciones.org la escuela a la que fue asignada su hija o hijo en los niveles de Preescolar, Primaria o Secundaria.El funcionario detalló que, una vez realizada la consulta, se procede a imprimir la carta asignación y acudir a la escuela para confirmar la inscripción.De no realizar este proceso a más tardar el 10 de mayo de 2019, advirtió, se entenderá que no está interesado en el lugar y se reasignará a otro alumno.Salcido Portillo invitó a los padres de familia a no dejar pasar más tiempo.Al momento, los directivos de los planteles de Preescolar, Primaria y Secundaria reportan ya una buena cantidad de padres que han cumplido con esta parte del proceso.Para Preescolar y Primaria, debe presentar la siguiente documentación:Copia de CURP.Acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados y alumnos extranjeros.Autorización de inscripción emitida por el sistema.Comprobante de domicilio.Para los alumnos que ingresarán a Secundaria, además de los documentos anteriormente señalados deberán presentar para egresados de ciclos anteriores:Certificado o certificación de Educación Primaria.Resolución de revalidación de educación primaria (según sea su caso).Además, el subsecretario solicitó a los padres de familia que acudan la junta a la que citará el Director o Directora de la escuela de Preescolar, Primaria o Secundaria, quien elegirá un día de la semana del 3 al 7 de junio del 2019 y realizará una reunión con padres de familia, donde se definirán actividades de inicio de ciclo escolar y se les dará a conocer el reglamento de la escuela.