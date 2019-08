Mañana entra nuevo modelo de marcación a 10 dígitos

Con el fin de facilitar y homologar la realización de llamadas telefónicas en todo el país, mañana entra en operación un nuevo modelo de marcación con 10 dígitos tanto para líneas móviles como fijas. Para las primeras se eliminan los prefijos 044 y 045, y 01 en larga distancia.En la campaña que en las semanas recientes ha difundido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recalca que el cambio no tendrá costo y permitirá contar con mayor disponibilidad de números para asignar nuevas líneas telefónicas, "lo cual se hace necesario ante el crecimiento de demanda en el servicio".Por ejemplo, los números locales en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son de ocho dígitos, mientras en el resto del país tienen siete. Ahora, de acuerdo con el organismo, con los números nacionales a 10 cifras no hay riesgo de que un teléfono se repita en ninguna parte del país.Hasta ahora, para llamar de una ciudad a otra se marcaba la clave de larga distancia nacional 01, la clave de la localidad (que podía tener de dos a tres dígitos) y el número local. Con el cambio de marcación, se eliminará el prefijo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local.Para celulares se eliminarán los prefijos 044 y 045 y también se marcarán 10 dígitos, sin importar si el enlace se realiza desde un número fijo o móvil en cualquier parte del país, mientras en los números 01 800 se eliminará el prefijo 01. La única excepción será el número de emergencia nacional 911, que no sufrirá cambios.Para llamar desde el extranjero se debe marcar el código del país (52) más los 10 dígitos del número al que se pretende comunicar.Se supone que la nueva marcación entra en un solo momento, este 3 de agosto, pero habrá un "periodo de gracia" hasta el 2 de septiembre de 2019. En este lapso, si se marca 01, 044, 045 o siete u ocho dígitos, se escuchará una grabación de advertencia sobre la nueva marcación y se completará la llamada. Luego ya será válida.