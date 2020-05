Mañana, estos países dejarán gradualmente la cuarentena por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras semanas enclaustrados, una parte de Europa empieza mañana prudentemente a recuperar la normalidad. Varios países inician el desconfinamiento progresivo.



Italia



En algunos sectores de la actividad, como la construcción, el automóvil o el lujo, el trabajo se reanudó el 27 de abril.



A partir de mañana, los italianos podrán visitar a sus familias y reunirse en número limitado. Los parques reabrirán, con el mantenimiento de la distancia física de más de un metro.



El sector manufacturero, el de la construcción y el comercio al por mayor podrán abrir fábricas y tiendas y reactivar las obras.



Bares y restaurantes podrán vender comida solamente para llevar. Su apertura completa tendrá lugar el 1 de junio, así como los salones de belleza y peluquerías.



El 18 de mayo, los pequeños comercios podrán abrir, así como los museos, los centros culturales y las bibliotecas.



Los colegios permanecerán cerrados hasta septiembre.



Los desplazamientos seguirán estando limitados al interior de la comuna de residencia y sometidos a las exigencias de trabajo y salud.



España



El confinamiento sumamente estricto del país fue suavizado el 26 de abril con la autorización para los niños de salir a pasear en compañía de un adulto una hora diaria, y desde el sábado, con la autorización para los mayores de 14 años para hacer deporte individualmente o pasear bajo condiciones estrictas.



A partir de mañana, algunos pequeños comercios como peluquerías podrán recibir clientes con cita previa. Bares y restaurantes podrán vender para llevar.



La mascarilla será obligatoria en los transportes públicos.



En algunas islas de Baleares y Canarias, la mayoría de los comercios, museos y terrazas de bares y restaurantes podrán abrir con capacidad limitada, al igual que los hoteles pero con condiciones. El resto del país les seguirá a partir del 11 de mayo.



Los cines y teatros reabrirán normalmente dos semanas más tarde y los colegios permanecerán cerrados hasta septiembre.



Hasta el final del desconfinamiento, los españoles no podrán desplazarse fuera de su provincia de residencia.



Alemania



La mayoría de los comercios de menos de 800 metros cuadrados abrieron el 20 de abril.



A partir del lunes, los colegios abrirán paulatinamente en algunas regiones (Sarre, Sajonia-Anhalt, Bremen).



Las peluquerías abrirán también. Los lugares de culto, museos, memoriales, zoos, espacios de juego ya lo han hecho o lo podrán hacer.



Los lugares culturales, bares, restaurantes, -salvo para entregas a domicilio- lugares de juego, terrenos deportivos, seguirán cerrados. Las grandes concentraciones seguirán prohibidas al menos hasta el 31 de agosto.



La mascarilla será progresivamente obligatoria en los transportes y el comercio.



Austria



Austria ya autorizó la reapertura de algunos comercios no esenciales. Los hipermercados, las peluquerías y las instalaciones deportivas al aire libre (tenis, golf) reabrieron este fin de semana.



Las restricciones de desplazamiento se han suprimido y se autorizan reuniones de hasta 10 personas con el respeto de la distancia social.



El lunes, los alumnos que se preparen para la prueba de acceso a la universidad van a regresar a los colegios en un marco adaptado, antes del regreso progresivo del resto.



Los restaurantes reabrirán a mediados de mayo.



La mascarilla es obligatoria en los transportes y los comercios.



Bélgica



Las empresas que no reciben al público se preparan para abrir a partir del lunes y la mascarilla será obligatoria en los transportes.



La mayoría de los comercios reabrirán a partir del 11 de mayo, a condición de respetar la distancia social.



Algunos centros educativos se reanudarán el 18 de mayo, con un máximo de 10 alumnos por clase.



La reapertura progresiva de restaurantes a partir del 8 de junio como muy pronto.



Portugal



Librerías y concesionarios de automóviles reabren el lunes. El comercio local, hasta 200 m2, que dé a la calle, también podrá abrir, con mascarilla obligatoria. Las peluquerías y salones de belleza también lo podrán hacer pero con cita previa.



Algunos servicios públicos, como las oficinas de Hacienda, abrirán pero con cita previa y la obligación de llevar mascarilla.



En los transportes públicos será obligatoria la mascarilla.



Los deportes individuales al aire libre están autorizados.



Los institutos, museos, galerías de arte, restaurantes y cafés reabrirán el 18 de mayo, los teatros y los cines lo harán el 1 de junio con reglas de distanciamiento social.



Eslovenia



El lunes se reabren terrazas de cafés y restaurantes, museos, librerías, peluquerías y se reanudan los entrenamientos deportivos profesionales.



Las mascarillas son obligatorias en lugares públicos cerrados, los transportes y los comercios.



Hungría



Fuera de Budapest, reabren terrazas de cafés y restaurantes, playas y baños públicos y se reanudan los entrenamientos deportivos profesionales.



Mascarilla obligatoria en los transportes y comercios.



Polonia



El gobierno anunció la reapertura el lunes de hoteles, centros comerciales, de una parte de los centros culturales como bibliotecas y algunos museos.



A partir del miércoles, las guarderías podrán reabrir, pero las autoridades locales de las que dependen anunciaron que la mayoría seguirán cerradas.



Croacia



Algunos comercios, museos, bibliotecas, así como los transportes públicos abrieron la semana pasada. Las reuniones religiosas están autorizadas desde el sábado.



Mañana, los servicios que suponen un contacto cercano con el cliente, como las peluquerías, podrán reabrir.



El 11 de mayo, será el turno de las terrazas, bares y restaurantes. Las congregaciones de gente solo podrán tener un máximo de 10 personas y las guarderías y colegios podrán abrir pero será voluntario.



Serbia



El lunes se reabren cafés y restaurantes guardando las distancias, mientras que en los transportes públicos, trenes interprovinciales y autobuses de larga distancia será obligatorio llevar mascarilla.



Los centros comerciales reabrirán el 8 de mayo, y las guarderías el 11.



Grecia



Cerca del 10 por ciento de los comercios cerrados podrán abrir de nuevo el lunes: librerías, peluquerías y salones de belleza, comercios de electrónica y artículos deportivos y jardinería.



El 11 de mayo, el resto de los comercios podrán abrir con excepción de los centros comerciales que permanecerán cerrados hasta el 1 de junio.



Países nórdicos



En Islandia, las universidades, museos y peluquerías reabrirán el lunes.



Dinamarca y Noruega, en régimen de "semi confinamiento", fueron unos de los primeros países europeos en aliviar las restricciones. Los daneses fueron los primeros en volver a las aulas el 15 de abril.