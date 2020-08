‘Mañaneras’ de AMLO no se transmitirán en Coahuila durante proceso electoral

Escuchar Nota

“Lo que sí no se puede es la transmisión completa, porque eso ya adquiere el carácter de propaganda electoral permanente gubernamental”, refirió.



“Lo que es un asunto de cobertura noticiosa, adelante, se puede hacer referencia a lo que ocurra en esos espacios de comparecencia por las mañanas. Pero la transmisión permanente, pues sí implicaría una afectación a las condiciones de equidad en la contienda”, dijo.



“Creo que por certeza es mejor decirlo desde ahora, para que tengan claridad quienes van a ejercer el ejercicio noticioso que no puede ser de manera ininterrumpida”, dijo.



“Aclarar que durante los procesos electorales de Hidalgo y de Coahuila, a partir de que empiecen las campañas electorales que se iniciarán este 5 de septiembre, no se va a poder hacer la transmisión de manera ininterrumpida de las mañaneras, ¿por qué? porque también tenemos que salvaguardad la equidad de una contienda y vigilar que se cumpla con la pauta que autorizó el propio Instituto Nacional Electoral”, añadió.

determinó, por mayoría de seis votos contra cinco, que las conferencias matutinas ("mañaneras") del presidente Andrés Manuel López Obrador no podrán ser transmitidas de manera íntegra en Hidalgo y Coahuila del 5 de septiembre al 18 de octubre.Lo anterior porque, explicó el organismo electoral, pueden violar la equidad de la contienda al tratarse de una forma de propaganda electoral permanente.explicó que, aunque la conferencia de prensa del presidente como tal no está prohibida, porque se trata de un ejercicio de rendición de cuentas, no podrá ser transmitida de forma completa en esas entidades.Por ello, hizo un llamado a los concesionarios de radio y televisión para que en los territorios de Coahuila y de Hidalgo, “no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera, porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida porque la transmisión íntegra, es propaganda gubernamental”.afecta el pautado del INE, es decir, puede acabar desplazando a los mensajes de los distintos partidos políticos, de la propia autoridad electoral y, además, implica difusión de propaganda gubernamental.Con esta determinación, señaló la consejera Claudia Zavala, el INE da certeza sobre lo que pueden o no trasmitir los medios de comunicación y, en caso de que algún medio llegue a difundir de manera ininterrumpida las conferencias mañaneras, la Comisión de Quejas dictará las medidas cautelares correspondientes.Con información de El Financiero