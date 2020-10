Mañaneras de AMLO, una guillotina: ex vocero de Vicente Fox

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador son para Rubén Aguilar Valenzuela, ex vocero del ex mandatario Vicente Fox, "una guillotina francesa en la que pasan a los periodistas y medios a cuchillo, porque no dijiste lo que quería oír o porque fuiste crítico".



"En ese sentido es una amenaza real a la libertad de expresión", asegura en entrevista con El Universal.



Afirma que en una sociedad democrática el poder tiene que "aguantar la crítica", ya que utilizar los instrumentos de su rango para denostar a los periodistas es violentar la libre expresión.



"El poder ante la opinión de la prensa no se pronuncia, acepta la crítica", sostiene.



Considera que la descalificación a los medios y a los periodistas, con nombre y apellido, "es una invitación a que se vale golpear o incluso asesinar".