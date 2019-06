Mancera niega haber heredado delincuencia a CDMX

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera negó que la delincuencia que aqueja a la Ciudad de México sea herencia de su administración, pues aseguró durante su gestión se hizo frente a grupos delictivos con resultados favorables."Combatimos la delincuencia, como le quieras llamar a los grupos organizados, yo lo plantée en esto de los carteles, porque le llaman cártel al grupo de Tepito, de Tláhuac, la clasificación como tal o jerarquía está en el informe ejecutivo de la DEA 2018”, apuntó.El exjefe de gobierno aseguró que los grupos delictivos que operan en la capital del país nunca han figurado como el Cártel del Golfo, del Pacifico, de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación."Al ‘Ojos’ lo atrapamos en un trabajo conjunto de meses, a los integrantes de ‘La Mano con ojos’, más de 17 (meses). Me tocó combatirlos y atraparlos como procurador”, sostuvo.Mancera destacó que durante su etapa como jefe de Gobierno se atraparon integrantes del grupo de Tepito; sin embargo, dijo, esta agrupación se renovará, “va a seguir teniendo lo que en el 2000 eran Hugo ‘Bocinas’, Beto ‘Pelotas’”; por ello, aseguró le toca al gobierno en turno combatir a dichas organizaciones.Durante su gestión, Miguel Ángel Mancera reconoció que pasó por momentos complicados, como el desalojo de los maestros del zócalo (2013) o en 2016 la contingencia con un doble “Hoy no circula”, así como el sismo del 19 de septiembre."Fue el final de un proyecto distinto; era analizar la posibilidad de ir en una candidatura independiente, por una vía de otro tipo de colisión; ese sismo marcó una diferencia."No está en mi radar hablar de alguna candidatura. Todo puede pasar, pero ahora me interesa consolidar varias de las reformas que se están planteando para el país, todavía hay un gran trayecto”, apuntó.Miguel Ángel Mancera opinó que es momento que el PRD se reestructure y vuelva a plantear el rumbo del partido que en los últimos años ha perdido votos tras la salida del partido de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador."Espero se entienda que ya no es un tiempo de hablar de corrientes o de designar a los candidatos o candidatas con el peso específico de las corrientes; sino de entender que se elija a las personas que más siga la gente”, subrayó.El partido, del cual no es militante, debe concentrarse en los candidatos que tengan mayor contacto con la gente, pues el PRD ha perdido aspirantes importantes porque no son de cierta corriente."Entonces ese candidato popular se va a perder, se irá con otro partido, y se tendrá una votación muy baja. El partido debe darle entrada a eso a la sociedad civil que quiera participar”, finalizó.