Mancera y Navarrete Prida rechazan señalamientos en caso García Luna

“Yo no tengo conocimiento de alguna operación que se haya realizado de ese tipo y lo que, si importa, es que las operaciones que se hayan realizado tengan sustento y puedan consultarse y comprobarse. Al final de eso se trata el ejercicio de los recursos públicos, no vetar a alguien por ser determinada gente, sino que se cumplan los recursos”, desatacó en entrevista con un medio.



El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual senador del PRD,, negó en entrevista con un medio, que en su administración se haya cometido algún tipo deEn este tenor, fue respaldado por la dirigencia nacional del sol azteca encabezada por Ángel Ávila, quien sostuvo que es necesario hacer las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables, pues no hay nada que ocultar.“Respecto de los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,sobre las investigaciones del caso García Luna, ya lo dijo Mancera, que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer. No hay nada que ocultar y nosotros respaldamos plenamente al senador, porque se deben hacer las investigaciones y si hay responsables, que se castiguen”, destacó aPor otra parte,, exsecretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto, aseguró que durante su administración no tuvo conocimiento de operaciones que hayan resultado en pagos a empresas relacionadas con Genaro García Luna, ya que su prioridad al llegar al Gobierno fueSeñaló que no hubo relación alguna con empresas que estuvieran vinculadas con el ingeniero García Luna, “entiendo que él había salido de México años antes”.Por ello dijo, que, en la entrega de la administración federal anterior, fue lo más escrupuloso, porque se entregaron actas ordenas y por ello, los mexicanos deberían “sentirse orgullosos”.Señaló quele constaba el esfuerzo que hicimos para dejar en orden la dependencia; en ese sentido la prioridad era entregarun país en paz y entregar un país en buenas condiciones.