El City supera al Real Madrid y lo echa de la Champions

Adiós a la etiqueta del técnico más efectivo en. Hoy,sufrió su primera eliminación en la competencia europea de su carrera como entrenador. El francés acumulaba tres competencias ganadas con el Real Madrid desde el 2016, incluso se le puede sumar la edición del 2014 al ser auxiliar deSin embargo,y else encargaron de hacer pasar el trago amargo a Zidane al vencerlo con un global de 4-2.Y es que, hasta hoy, había superado cada una de las 12 eliminatorias anteriores que ha enfrentado con rivales como elademás de laen dos ocasiones, para formar un, pues para el 2019, else coronó en la competencia.Además, el tema de las remontadas no eran ajenas al francés, pues en la temporada 2015-2016 se recuperó de un 0-2 ante elencon triplete dey así avanzar a Semifinales con un global de 3-2. Llegó a la primera Final repetida entre equipos del mismo país y misma ciudad contra el, el derbi madrileño.. La Juventus se quedó fuera en Octavos de Final, ya que si bien ganó 2-1 este viernes, cayó eliminado en el global 2-2 ante elpor el gol de visitante de los franceses, en un partido que estuvo empañado por decisiones arbitrales arbitrales en el Juventus Stadium.