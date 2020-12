Manchester United goleó 6-2 al Leeds United de Marcelo Bielsa

Escuchar Nota

Kompilasi gol goal Manchester United v Leeds scum , 6-2 #MUFC #MUNLEE



McTominay 2 gol

Bruno 2 gol

Lindelof

Dan Jamespic.twitter.com/WKirZhzbcq — DE_TRUTH (@Emperor_kins) December 20, 2020

ue en su visita al Old Trafford, toda vez que ella Jornada 14 de la Liga Inglesa, que no se ha detenido pese a la propagación de la nueva cepa de covid-19 en el Reino Unido.El equipo del Loco venía de una goleada a favor 5-2 la semana pasada ante el, pero este domingo losen un partido en el que los locales jugaron por nota y nunca dejaron que el recién ascendido pudiera reaccionar.Apenas habían transcurrido tres minutos del encuentro, cuando elya iba ganando 2-0 con un doblete dePosteriormente, el portuguésmarcó al 20' el 3-0, mientras quemarcó el cuarto al 37'.Lo bueno para eles que no se fue al menos con un par de goles del Old Trafford, ya quemarcó al 41' y después', aunquemarcó el quinto del United al 66', en tanto que el portuguésel sexto al 70' de penal.Con la victoria,, mientras que el Leeds se quedó en la posición 14 con 17 unidades.