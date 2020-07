Manda Federación ‘aspirina’ a Coahuila: debe $500 millones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- De los 20 mil millones del Fondo de Estabilización de Ingresos para Entidades Federativas que envió el Gobierno de la República a los estados, a Coahuila le tocan 474 millones, pero como ya hay un déficit del Fondo de Participaciones de mil millones, le siguen debiendo recursos.



Así lo dio a conocer el administrador fiscal del Estado, Javier Díaz, quien lamentó que a pesar de que el año pasado Coahuila fue el estado con mayor recaudación, no ha recibido lo que le toca, pero más aún, debido a la pandemia ha tenido una caída en las participaciones que le tocan.







Estado repartirá 80-20 los recursos federales



Durante entrevista con Sergio Cisneros en el noticiero nocturno de Tele Saltillo, Javier Díaz, administrador fiscal de Coahuila, señaló que de los 474 millones de pesos que la Federación envío a la entidad por el Fondo de Estabilización de Ingresos para Entidades Federativas (FEIEF), el 80% le corresponde al Estado y el 20% a los municipios.



“Ese recurso no compensa las caídas que ha tenido el Fondo Federal de Participaciones, de estos 20 mil millones, a Coahuila le corresponden 474 millones, pero para julio teníamos un déficit de mil millones, por lo que con esta aportación, todavía faltan 524 millones más”, dijo Díaz.



El funcionario agregó que además, debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, las participaciones seguirán disminuyendo, por lo que los 40 mil millones que restan del FEIEF no serán suficientes, pues no se ha logrado revertir la curva de contagios, por lo que señala que la Federación deberá aumentar ese fondo con 70 mil millones más.