Manda Roger mensajito a directivos de Coapa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que Miguel Herrera revelara que la falta de minutos de Roger Martínez con América es por órdenes de los altos mandos azulcremas y no por decisión técnica, el colombiano envió un “controvertido mensaje” a las altas planas americanistas.



A través de su cuenta de Instagram y en medio de la polémica, el cafetero reveló que a pesar de las adversidades continuará trabajando a paso firme en el Nido.



“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. Salmos 27:3”, escribió el americanista.



Cabe recordar que luego de que Roger Martínez quedara “borrado” del América, Miguel Herrera afirmó que no tienen nada en contra del colombiano, incluso, aseguró que está esperando la orden de más arriba para darle minutos al sudamericano.