Mandan a Maleck a Puente Grande

El futbolista Joao Maleck, presunto responsable de la muerte de una pareja en Avenida Tepeyac, fue trasladado al reclusorio preventivo de Puente Grande, informó hoy la Fiscalía del Estado.Esto porque mañana deberá estar presente en la audiencia inicial del caso, en la que un juez determinará si su aprehensión se dio de manera legal o no.La dependencia judicializó el caso por los delitos de homicidio a título de culpa grave y daño en las cosas, indicó en un comunicado.Tras los peritajes hechos en el sitio del accidente, los especialistas determinaron que el Mustang del jugador impactó al Aveo, donde iban Alejandro Castro Martínez y María Fernanda de la Peña Álvarez, a no menos de 70.73 kilómetros por hora, mientras que las víctimas circulaban a no menos de 35 km/h.Los estudios, sin embargo, no pudieron arrojar la velocidad precisa que llevaba cada uno de los vehículos.Maleck, además, dio positivo en la prueba de etanol que le practicaron por medio de la orina, aunque el examen de sangre arrojó negativo.La audiencia de control de detención se agendó para las 9:00 horas.