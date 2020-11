Mandatos obligatorios de cubrebocas limita propagación del covid-19 en 6%: CDC de EU

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Los mandatos obligatorios para el uso de cubrebocas generalizado en el población reducen en lo contagios de covid-19 en un 6 por ciento, de acuerdo un reporte publicado por los Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, mientras que los gobiernos que no implementan su uso podrían provocar un aumento superior al 100 por ciento en los casos.



La información de los CDC se basa con la imposición del uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Kansas, decretado en julio por la gobernadora Laura Kelly, en que entre los 105 condados del estado, 24 se adhirieron al mandato del cubrebocas y 81 optaron por no participar.



En la primera semana de la recomendación del uso cubrebocas, del 3 al 9 de julio, la incidencia de contagios en los condados donde no impusieron ninguna imposición del cubrebocas aumentaron al 467 por ciento; mientras que el uso recomendado del cubrebocas no obligatorio aumentaron hasta un 50 por ciento en el número de casos.



En los condados donde se impuso el uso obligatorio de cubrebocas los contagios se redujeron hasta un 6 por ciento. En Kansas, los ayuntamientos que tenían mandatos de cubrebocas mitigaron ligeramente la transmisión de covid-19, mientras que los condados que no tenían órdenes de su uso continuaron experimentando aumentos en los casos.



Los CDC tienen estimado que alrededor del 50 por ciento de las transmisiones se originan en personas asintomáticas. Aunque los cubrebocas, con su correcto uso, sólo son una de las medida de mitigación, éstas pueden bloquear gran parte de la transmisión de partículas virales.



Con información de Milenio