Mando de Guardia Nacional puede ser marino, militar o civil: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que para determinar quién será el mando de la Guardia Nacional, primero se debe aprobar la ley secundaria que definirá las características de este cuerpo, pero no descartó que pueda ser un militar, un marino o un civil."Para abordar el tema del mando de la Guardia Nacional tiene que pasar primero el proceso constitucional, incluso la aprobación de la ley secundaria que es la que va a definir las características."Es importante señalar que en la reforma no hay ninguna restricción, puede ser un militar, puede ser un marino, puede ser un militar retirado, va a depender de un secretario, pero también puede ser un civil", dijo Durazo en entrevista con Carlos Puig para Milenio Televisión."Militar a cargo de seguridad no implica militarizar"Durazo se dijo en desacuerdo con el concepto militarización; acusó que hay falta de rigor en éste, pues descartó que el hecho de que un militar pueda estar al mando de la Guardia Nacional, no implica precisamente una militarización."Yo creo que hay una falta de rigor teórico en el concepto de militarización, el hecho de que un militar o un ex militar sea responsable del tema de seguridad no implica militarizar. Hay una presencia mayor de militares retirados que conocen el tema de seguridad, pero que ya no están en activo en el Ejército".Al hablar de la conformación de la Guardia Nacional, Durazo estimó que para fin de año habrá 80 mil elementos desplegados de manera permanente en todo el país, pues estos elementos vivirán cerca de las zonas en donde estarán desplegados, lo que permitirá general inteligencia a nivel local.