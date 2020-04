Mane de la Parra, actúa en película bíblica

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Transformarse en el Apóstol Juan, primo hermano de Jesús de Nazaret, fue un reto para Mane de la Parra, pues además de filmar con túnicas en tiempo de mucho calor en España, aumentó 13 kilos para el personaje.



El actor habló de la cinta que protagoniza titulada Juan Apóstol, el Más Amado, que en México no se pudo estrenar porque fueron cerrados los cines, pero en países de América Latina como Colombia, Perú y El Salvador sí llegó a la pantalla chica en esta Semana Santa.



“Es una película que hicimos hace un par de años, fue filmada en Almería, España. No había salido porque llevó mucho tiempo hacer efectos especiales y postproducción.



“Aparte, es una película que queríamos sacar al mismo tiempo en todos los países de habla hispana, y justamente cuando uno cree que tiene los planes perfectos, ya ves qué cosas suceden, ¿no?”, expresó Mane en entrevista telefónica.



Esta historia aborda vida y legado de quien es considerado uno de los discípulos más destacados de Jesús; el filme fue producido por José Manuel Brandariz y dirigido por Conrado Martínez.



El actor de 37 años aclaró que su filme no está dedicado a un sector de público de determinada religión.



“Me interesaba platicar la historia sin tratar de convencer a nadie de ninguna religión, porque yo respeto la fe y las creencias de cada persona”, declaró.