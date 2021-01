Maneja alcoholizado y va a estrellarse, no reportan lesionados

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Por manejar en estado inconveniente en pleno inicio de año, un hombre protagonizó un aparatoso percance vehicular durante la noche del viernes en la calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad, mismo que dejó a su paso cuantiosos daños materiales pero por fortuna ninguna persona lesionada.



El incidente se presentó minutos después de las 22:00 horas, cuando un hombre a bordo de un automóvil Volkswagen Pointer, matrícula EZD-411-A, circulaba sobre la mencionada vía con rumbo al norte.



Fue pasando la calle General Carlos Fuero, cuando nublado por los efectos del alcohol, el operador del compacto, de quien no se dieron datos generales, perdió el control de su unidad, estrellándose contra una camioneta Ford Pick up que se encontraba estacionada.



Tras escuchar el fuerte golpe producto del encontronazo, vecinos del sector y los propietarios del vehículo afectado, salieron de sus hogares para ver lo ocurrido.



A pesar de lo aparatoso del siniestro no se presentaron personas lesionadas, por lo que las autoridades que acudieron para tomar conocimiento realizaron la aprehensión del responsable.



Al sitio llegaron grúas para retirar los vehículos y trasladarlos a un corralón, mientras se llega a un acuerdo en cuanto a la reparación de los daños; el auto del responsable sería pérdida total.