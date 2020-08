Manelyk, de ‘Acapulco Shore’, debuta como instructora fitness en ‘Hoy’

Escuchar Nota

"El día de hoy póngase las pilas porque le tengo una chulada de mujer. Hermosa por fuera, por dentro, pero sobre todo con un cuerpo que todas queremos tener", dijo Marisol González para presentar a Mane en Hoy.



@marisolglzz como puedes decir que @manelyk_oficial es hermosa por fuera y por dentro cuando es una de las peores mujeres que existen?! Y aparte ponerla como instructora fitness cuando esta lo único que hace es ir al cirujano jajaja @programa_hoy https://t.co/WHKFn2DII7 — m&m´s (@Emmddiction) August 25, 2020

Mañana Manelyk sale en Hoy, ósea que es probable que también esté de invitada en Guerreros, no se porque llevo media hora riéndome #Guerreros2020 #MisGuerrerosSon pic.twitter.com/F7cG27efOB — Yad (@JADEBCS) August 25, 2020

Excelente rutina con @marisolglzz en el @programa_hoy "Olvídate de las celulitis con la rutina de @manelyk_oficial | Ponte Fit" https://t.co/bE1LQP7az6 a través de @YouTube — Julio Ángel (@INFINITOANGEL) August 25, 2020

.-En medio del éxito del programa de MTV, algunos de los shore se integraron a otros proyectos de la televisión mexicana, tal fue el caso de Mane, quienDurante la emisión de este martes,Ambas famosas dieron una clase fitness y enseñaron a la audiencia una rutina de ejercicios para fortalecer los músculos. La aparición de Mane en el programa de TelevisaEn esta ocasión,, quien acompañada de Marisol González compartió una rutina para tonificar los glúteos. Aunque no estuvieron presentes en el foro debido a la pandemia de coronavirus, las famosas pudieron dar las lecciones desde un salón de baile., para saludar a la audiencia. Sin embargo, la participación de Mane en Hoy no fue bien recibida, ya que algunos internautas la criticaron por salir en el programa.Reacciones en redesAlgunos de sus fans apoyaron a la shore por su clase fitness, pero otros internautas criticaron su cápsula de ejercicios, asegurando que ella no sabe de dichos temas e, incluso, recordaron su pelea con Dania que abandonó Acapulco Shore.Información por Milenio