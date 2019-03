Manifestación contra el Brexit en la frontera irlandesa

Entre doscientas y trescientas personas manifestaron el sábado en la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte para oponerse al Brexit, por el temor a que se reinstauren las fronteras en la isla.Los manifestantes, que respondieron a la convocación del grupo Comunidades fronterizas contra el Brexit (Border Communities against Brexit), entre quienes estaban el exdirigente del partido nacionalista irlandés Sinn Fein, Gerry Adams, y la actual presidenta, Mary Lou McDonald, se reunieron sobre un puente que cruza una autopista que une Dublin a Belfast.Algunos tenían carteles amarillos en los que se podía leer "Sin fronteras sin barreras. Respete el voto Remain" a favor de permanecer en la Unión Europea, mientras que otros disfrazados de agentes aduaneros controlaban los coches cerca de un falso puesto fronterizo."Mi trayecto, que ahora me toma una hora, implicará pasar por tres pasos fronterizos en cada sentido, esto es cruzar seis veces la frontera por día. No puedo imaginarme lo que implicará en tiempo", declaró a AFP Patricia McGenity, que vive cerca de la frontera.El acuerdo de salida de la UE, alcanzado entre Londres y sus socios del bloque, prevé un dispositivo destinado a evitar que se reinstauren los controles fronterizos en la isla de Irlanda y así preservar los acuerdos de paz de 1998 que pusieron fin al conflicto entre católicos nacionalistas y protestantes unionistas.El dispositivo es una solución de último recurso que consiste en crear un "territorio aduanero único" que engloba a la UE y al Reino Unido, y que establece condiciones diferentes para la provincia británica.Pero este acuerdo fue rechazado tres veces por los diputados británicos.El pequeño partido unionista norirlandés DUP, que le da al partido conservador de la primera ministra Theresa May una mayoría parlamentaria, se opone. Rechaza que la provincia sea tratada de manera diferente del resto del Reino Unido.La mayoría de los norirlandeses, 56%, votaron en contra de una salida del Reino Unido de la UE en el referendo de junio de 2016.