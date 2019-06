Manifestantes bloquean mil contenedores en Costa Rica

Los exportadores temen pérdidas por $12 millones (¢7.020 millones) por los bloqueos que se mantienen en distintos puntos de la ruta 32, hacia Limón, y que han impedido el ingreso y la respectiva descarga de 1 mil 30 contenedores al nuevo megapuerto de Moín.Los contenedores contienen productos agrícolas como piña, banano y tubérculos, muchos de estos congelados. La mercadería se perderá si no se descarga a tiempo."Lo más doloroso es que son mil clientes insatisfechos en el mundo que van a valorar si Costa Rica es una opción válida y confiable para proveerse de mercadería o si van a preferir, mejor, comprar en otros países y no correr el riesgo de que la próxima semana no tengan mercadería”, expresó Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).Desde ayer, viernes 28 de junio, a las 8 a. m., no han podido ingresar contenedores al megapuerto de Moín, confirmó Kenneth Waugh, director de APM Terminals, compañía concesionaria de la terminal de contenedores.“El plan de carga incluye 22 barcos a la semana. Ayer (viernes) estaban programados cuatro y hoy otros cuatro barcos, en turnos de 24 horas. Ya se han ido cuatro con poca carga; los barcos no están esperando. Ya, por tiempo y planificación, aunque se levantara el bloqueo ahora, cerca de 200 contenedores no van a poder cargarse”, afirmó Waugh.Al mediodía de este sábado, la Fuerza Pública confirmó la obstrucción de vías en cinco sectores distintos: Siquirres, Guácimo, Guápiles, Limón 2000 y Liverpool.Los bloqueos los realizan principalmente traileros, acompañados por estudiantes, sindicalistas y vecinos.En la entrada principal a Guácimo, por ejemplo, impiden el paso un tractor subido sobre una plataforma y dos tráileres atravesados en ambos carriles de la ruta.Incluso, los manifestantes colocaron sus propios vehículos a la orilla de la carretera, para imposibilitar el tránsito por completo.Los vehículos livianos pueden tomar una ruta alterna que va de Parismina hacia Río Jiménez.Sin embargo, los manifestantes revisan los carros y solo dejan pasar a los que trasladen adultos mayores.Las fila de vehículos de carga pesada llegaba hasta el túnel Zurquí, confirmó un equipo de La Nación Las protestas se dan a pesar de que, este viernes, representantes del Sindicato de Traileros Seccional ANEP (Asociación Nacional de Empleados Público y Privados) se reunió con el mandatario Carlos Alvarado, en Casa Presidencial, y acordó suspender los bloqueos que emprendieron desde el jueves.Esos manifestantes del sector transporte se sumaron a los estudiantes que exigen la salida del ministro de Educación, Édgar Mora.Además de la renuncia de Mora, los transportistas piden la intermediación del gobierno para que Nicaragua deje de cobrar $50 por el ingreso de cada camión de carga por ese territorio.Ese cobro, aseguran, los deja en desventaja porque las empresas no quieren contratar a traileros costarricenses, debido a que el cobro incrementa los costos de traslado de mercancías.También, piden quedar exentos del cobro del 13% del IVA, el cual, argumentan, tienen que pagar con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, este 1° de julio.Sobre el cobro del IVA al servicio de transportistas que trasladan productos de exportación, el viceministro de la Presidencia y Diálogo Social, Juan Alfaro, explicó que, desde este viernes, entró en vigencia una norma que permite a los traileros quedar exentos del pago de ese tributo.Al parecer, esa reunión en San José caldeó los ánimos de los representantes del sector transporte de la zona Atlántica, comentó Edgardo González, presidente de la Cámara Nacional de Armadores y Agentes de Vapores.“Los camioneros están divididos, porque muchos dicen que los que se reunieron con el gobierno no los representan. En nuestro caso, los fines de semana es cuando trabajan los barcos más grandes, y ya perdimos el día”, aseguró el representante de las navieras.Marcos Murcia, presidente del Sindicato de Traileros Seccional ANEP, aclaró que el movimiento que él representa “no tiene absolutamente nada que ver con los bloqueos en Limón”.El líder sindical dijo que, aunque hubo en el Caribe un par de personas que decidieron independizarse del Sindicato, ellos no representan al movimiento que él encabeza.“El movimiento de Limón es dirigido por otras personas, ajenas al sindicato. El Sindicato de Traileros cumple con el gobierno, como el gobierno va a cumplir con ellos”, enfatizó.Esta fuerza sindical levantó la protesta de este viernes en Zapote con la condición de que, en 15 días, renuncie el jerarca de Educación y el Ejecutivo ofrezca una propuesta de soluciones a sus demandas.En un comunicado de prensa que envió este sábado, Cadexco solicitó a las autoridades de Fuerza Pública y de Tránsito evitar el cierre de vías y garantizar el libre desplazamiento de los vehículos pesados que transportan los productos agrícolas para exportación.Asimismo, Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior, hizo un llamado a los manifestantes a dimensionar el “daño social” que pueden ocasionar con los bloqueos.“Quizá no dimensionan las afectaciones que se dan a muchas familias que dependen de la exportación y la importación, mucho en el sector agrícola, pero también en otros sectores. La mayoría de nuestros exportadores son mipymes e, incluso, muchas personas que trabajan en las grandes empresas se pueden ver afectadas”, expresó Jiménez.Daniel Calderón, director de la Fuerza Publica, dijo que las fuerzas policiales se esmeran para devolver la normalidad a las rutas afectadas.No obstante, aceptó que se han presentado “algunos brotes de violencia” en el cantón central de Limón por parte de los manifestantes.Aparte de las pérdidas que dejarían a los exportadores el impedimento de salida de sus productos agrícolas hacia Estados Unidos y Europa, principalmente, el sector debe lidiar con otras implicaciones.Por ejemplo, al no poder descargar producto, experimentan una carencia de contenedores vacíos, lo que obliga a paralizar la producción en las fincas agrícolas.Además, también se encarece la importación de materias primas como papel para fabricar cajas de cartón y bolsas plásticas, para el embalaje de las mercancías.Por Limón salen el 65% de las exportaciones de Costa Rica.