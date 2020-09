Manifestantes de CNDH anuncian reunión con Olga Sánchez Cordero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los familiares de víctimas que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron que se reunirán esta tarde con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.



Alrededor de las 11:30 horas las manifestantes fueron trasladadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) en vehículos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.



Yesenia Zamudio, madre de una joven víctima de feminicidio, advirtió que, aunque dialogarán con Sánchez Cordero, esto no significa que van a abandonar las oficinas de la CNDH ubicadas en la calle República de Cuba número 60 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



Agregó que no negociarán la liberación del inmueble, sino que pedirán apoyo para que más víctimas se trasladen a las oficinas del organismo nacional.



En tanto, la Segob ya tiene un equipo listo para recibir a las inconformes, aunque no se proporcionaron detalles sobre quién participará en el encuentro.



Hoy se cumple una semana desde que las instalaciones de la CNDH fueron tomadas por grupos de víctimas.