Manta en alusión a GoT aparece durante Clásico Regio

Haber si vamos a empezar hacer comparaciones miadas con arquetipos de Juego de tronos, @Rayados serían los Lannister, el resultadismo puro y ganar como sea.



Los Tigres serían la casa Stark, ingenuidad, honor, lealtad, por lo tanto, King in the north.



— Marcos 1️⃣1️⃣ (@SoyMarcosLopez) 12 de mayo de 2019

La fiebre por la aclamada Game of Thrones llegó al futbol mexicano, concretamente al Volcán, feudo en cuyas tribunas apareció una manta en alusión a dicha serie, la cual, por cierto, llegará a su fin este 19 de mayo.Durante la disputa del Clásico Regio que Tigres y Rayados protagonizaron este sábado, mismo que fue válido por la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2019, hinchas felinos desplegaron un “trapo” con la leyenda “Not Today” (“No hoy”), dejando en claro que su casa no sería profanada por la escuadra de enfrente.Situación que terminó ocurriendo, pues los universitarios sellaron su billete para la Final del certamen pese a no mostrar su mejor futbol, y es que Ricardo Ferretti optó por guardar la mínima ventaja y no por lanzar a sus huestes con banderas desplegadas en aras de hacer más holgado el marcador.Cabe señalar que La Pandilla también mostró una táctica harto precavida, de ahí que en redes sociales la comparan con la familia Lannister, debido a que sólo les interesa ganar como sea. En tanto que los Tigres fueron relacionados con los Stark, por el tesón y talante exhibido a lo largo de la campaña regular, donde terminaron en el segundo peldaño.Los felinos esperan rival para la serie por el título, el cual saldrá del cruce entre América y León; ahí buscarán embolsarse su séptimo título de Liga MX, hecho que les pondría en el mismo escalón que Pumas y La Fiera, y a uno del Cruz Azul, escuadra que presume 8 campeonatos locales.