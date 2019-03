Mantendrá AMLO mítines; busca no exponer a nadie

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará una forma para establecer comunicación con los Gobernadores a fin de "no exponer a nadie" en sus eventos en plazas públicas del País.Esto luego de que circuló un documento atribuido a Morena que incluye instrucciones para que los asistentes a los actos presidenciales abucheen a funcionarios estatales y aplaudan al Mandatario federal."(El documento con instrucciones) es apócrifo, todo indica que no es real, pero que se hagan las investigaciones. Repruebo que se den estos actos irrespetuosos en los actos públicos, las autoridades deben ser respetadas, no debe haber infantilismo político."Y para no exponer a nadie, vamos a buscar una forma que yo pueda establecer comunicación con los gobernadores y que al mismo tiempo pueda yo estar en la plaza con la gente, porque necesito tener comunicación con los ciudadanos".Gobernadores como Javier Corral, de Chihuahua; Héctor Astudillo, de Guerrero; Carlos Mendoza, Baja California Sur, y Carlos Joaquín González, Quintana Roo, han sido abucheados durante los eventos del Presidente López Obrador en sus estados.