‘Mantendrá país grado de inversión’

El economista en jefe de Citigroup para América Latina, Ernesto Revilla, consideró que hay una probabilidad muy baja de que a México se le baje el grado de inversión. Ello, luego de que Standard & Poor’s moviera de estable a negativa la perspectiva de calificación del soberano.En conferencia en el marco de la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, explicó que sí se ven episodios en otros países de cómo son las transiciones de las calificaciones, son temas que se miden en años y meses, y dependen de muchos factores.El economista de Citi destacó que la perspectiva del grupo financiero para el crecimiento de la economía nacional es de 1.4% para 2019, pues comentó que hay sólidos fundamentos y existe un buen potencial.Refirió que aunque en el corto plazo no se puede crecer a niveles de 4%, como lo ha sugerido el presente Gobierno, sí es posible en el mediano plazo, pero deben conjugarse diversos factores, tanto internos como externos.Explicó que la desaceleración que se vive en la economía local no es privativa de México, pues es una tendencia a nivel global.Lo que sí mencionó es que los mercados están atentos a algunos temas que han generado incertidumbre en el país como son los proyectos en torno a Pemex, así como de finanzas públicas. No obstante, reconoció que los mensajes que se han dado hasta ahora en estos rubros han sido bien recibidos por los mercados.Revilla comentó que dentro de la región de América Latina, hoy México, junto con Brasil, tiene la atención de los inversionistas, aunque en el país azteca aún hay algunas preguntas, como las referentes a Pemex, las finanzas públicas y cómo se van a ejecutar los diversos programas hasta ahora anunciados.