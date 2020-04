Mantiene Coahuila 155 casos por Covid-19 y 13 fallecidos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila informó que en el corte realizado a las 19:00 horas, no se registraron nuevos casos de Covid-19 en la entidad, manteniendo los 155 confirmados y el fallecimiento de 13 personas distribuidos de la siguiente forma:



85 en Monclova

21 en Torreón

22 en Saltillo

13 en Piedras Negras

1 en Acuña

1 en San Juan de Sabinas

2 en Sacramento

3 Matamoros

2 Frontera

1 San Buenaventura

2 Castaños

2 Ramos Arizpe



Hospitalizados:



2 Monclova

4 Torreón

1 Saltillo



Alta:



1 Torreón

3 Saltillo

4 Monclova



Decesos:



1 Acuña

9 Monclova

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 Matamoros



El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.