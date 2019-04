Mantiene Coahuila campaña de donación altruista de sangre

El Gobierno de Coahuila, a través de su Secretaría de Salud, mantiene de manera permanente su campaña de donación altruista de sangre, primordialmente mediante el uso de la unidad móvil destinada para ello.Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, informó lo anterior al precisar que para este año se espera llegar a 50 recorridos en todas las regiones en el estado.“Nuestra Unidad Móvil visita principalmente instituciones de educación superior, empresas y asociaciones comprometidas con la cultura de la donación de sangre”, apuntó.Enfatizó que el personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se encarga de recolectar las unidades que son utilizadas en las principales unidades de salud de esta dependencia.El funcionario destacó que en promedio en estas campañas participan cerca de mil donadores, quienes ofrecen 5 mil unidades de este componente.“Esto exclusivamente del recorrido de este vehículo que acude a las 8 Jurisdicciones Sanitarias”, apuntó.Las unidades de sangre que se recaban, contribuyen a la disminución de los índices de mortalidad materna, apoyo a pacientes oncológicos y eventos de orden catastrófico, como desastres naturales, especificó.“Contamos con un camión, equipado como unidad móvil, que se desplaza por toda la entidad, cuenta con el equipo indispensable para lograr captar estas donaciones, además de acudir a los instituciones que así lo soliciten”, dijo.Ana María Aguilar Brondo, subdirectora de Diagnóstico y Hematología, comentó que aquellas instituciones que deseen participar pueden solicitar la unidad a través de redes sociales en FB en Secretaría de Salud Coahuila o bien en Twitter a @SS_Coahuila.Bernal Gómez recordó que Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con un 8 por ciento de donación voluntaria y altruista, por encima de la media nacional, que es de 4 por ciento.- Presentar identificación reciente con fotografía.- Pesar más de 50 kgs.- Tener entre 18 y 65 años de edad.- No estar embarazada o amamantando.- No haber recibido transfusiones de sangre.- No haber ingerido bebidas alcohólicas de uno a dos días antes.