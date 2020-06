Mantiene Cuauhtémoc Blanco a amigos y familia con cargo al erario

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que Édgar Riou Pérez y Ulises Bravo Molina, primo y medio hermano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, han sido beneficiados del erario y tienen injerencia en las decisiones de Gobierno sin ser funcionarios.



Además, exhibió que Bravo Molina incorporó a una red de amigos a cargos públicos clave en el Gobierno del Estado.



Entre ellos se encuentra Leticia Nolasco Ortigoza, quien pasó de ser ex Directora de Obras y Desarrollo Urbano en Coyoacán, a encargada de despacho en la Secretaría de Obras de Morelos.



Bravo, quien se ostenta como asesor del Gobernador, se desempeñó como encargado de despacho de la Jefatura Delegacional de Coyoacán, donde también fue director general Jurídico en la pasada Administración.



De la misma red forman parte René Roberto Castañeda Gómez, ahora director de Obras en Morelos; José Ignacio Gordillo, director de Caminos; y Valente Jaime Sánchez, director de Obra Educativa.



Aunque formalmente no tiene cargo alguno, funcionarios estatales y diputados locales afirmaron que Bravo palomea los contratos de obra pública, por los cuales recibe "moches".



De acuerdo con el expediente de la denuncia que la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), Bravo refleja un perfil económico que no justifica las operaciones detectadas en sus estados financieros.



En el caso de Riou, la UIF detectó que se ostenta como comprador y vendedor de zapatos, pero de 2014 a 2018 no declaró al fisco.



En cambio, de octubre a diciembre de 2018 y de enero a diciembre de 2019, el Gobierno de Morelos le transfirió un millón 320 mil pesos sin justificación.



Riou no declaró al fisco esos ingresos ni sus operaciones con terceros, por lo que es inusual e irregular cada uno de los montos operados por el Sistema Financiero Nacional.



De 2012 a 2016 Riou Pérez retiró de tres cuentas bancarias 3 millones 760 mil pesos sin depósitos de por medio, de acuerdo con la denuncia 110/E/061/2020.



Por cheques interbancarios recibió de febrero de 2015 a enero de 2018 un total de 2 millones 95 mil pesos, mientras que emitió 40 cheques a diversos beneficiarios por 11 millones 828 mil pesos, entre quienes figuran Ulises Bravo, Cuauhtémoc Blanco Santoyo (hijo del Gobernador), Jaime Tamayo (su apoderado) y Marisela Santoyo (ex esposa), de acuerdo con las investigaciones.



En tanto, por transferencias vía SPEI, el zapatero recibió 27 millones 802 mil pesos.



Respecto al hermano del Gobernador, Ulises Bravo, la UIF detectó que participa como accionista de la empresa XCO Negocios Metropolitanos y que se ostenta con actividad de "otros servicios profesionales, científicos y técnicos", con declaraciones anuales no localizadas en 2013, 2014 y 2018.



En las declaraciones de 2015, 2016 y 2017 reportó ingresos por 485 mil 739 pesos, 710 mil 912 pesos y 793 mil 188 pesos, respectivamente.



Como funcionario en la Alcaldía de Coyoacán de 2013 a 2016 recibió un millón 543 mil pesos.



En el Gobierno de Morelos se ostenta como asesor del Mandatario estatal, y de acuerdo con funcionarios estatales y diputados locales, es quien cabildea con los legisladores las iniciativas de su hermano.



La UIF alertó que Bravo recibió vía SPEI 140 mil pesos de Comercializadora Saime, señalada como empresa fachada, un cheque de 160 mil pesos por parte de Riou Pérez y 104 cheques interbancarios por 7 millones 734 mil pesos del 26 de mayo de 2015 a febrero de 2017.



Mediante SPEI, Bravo ha recibió entre 2017 y 2019 un millón 404 mil pesos también de Comercializadora Saime, así como de una abogada de nombre Almudena Pérez, Grupo Operador de Restaurantes Bsachi, un profesor brasileño de nombre Joao Pedro Leitao Cruz Morais y la empresa Pocket Group Technologies, entre otros.



A su vez el hermano del Gobernador dispersó recursos 2 millones 889 mil pesos entre 2016 y 2019 a diversos personajes, empresas e inmobiliarias, transacciones que no se reflejan en sus declaraciones.

Integran a amigos al Gabinete estatal

Leticia Nolasco Ortigoza ex directora general de Obras y Desarrollo Urbano en Coyoacán, fue nombrada encargada de despacho de la Secretaría de Obras Publicas de Morelos.



La funcionaria es parte del equipo de Ulises Bravo, hermano y -según presume- asesor del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.



Nolasco fue designada encargada de despacho de la Secretaría de Obras una semana después de que Fidel Giménez Valdés renunció al cargo el 15 de mayo.



Apenas asumió, Nolasco pidió el 28 de mayo nombrar a René Roberto Castañeda Gómez -un contratista de la empresa Reca Construcciones- director general de Obras.



También pidió tener en su equipo a José Ignacio Gordillo Posada como director general de Caminos y Puentes, y a Valente Jaime Sánchez Reyes como director general de Obra Educativa.



De acuerdo con fuentes del Gobierno estatal, Bravo no figura en la nómina gubernamental, pero recibe depósitos a su cuenta que no son justificados, lo cual es investigado por la UIF.