Mantiene FILC 2020 postura indefinida

Saltillo, Coah.- Entre las medidas que tomó el Gobierno del Estado para evitar la posible propagación del Covid-19 en Coahuila se anunció el jueves la cancelación de eventos masivos, algunos del ámbito cultural, hasta el próximo 20 de abril.



Aunque el Gobernador detalló una lista sobre las actividades que se pospondrán, no se mencionó la Feria Internacional del Libro Coahuila 2020 cuyo país invitado es Italia y cuyo arranque sería el 24 de abril al 3 de mayo.



Con el fin de conocer el destino del evento librero Zócalo buscó una postura con los organizadores quienes señalaron que aún se encuentra en evaluación.



Fue Lilia Rabiela, coordinadora de Enlace de Comunicación de la Secretaría de Cultura quien apuntó a Zócalo que “sobre ese tema en particular (la FILC) se está evaluando, y del resto de los temas ya quedó muy clara la información por parte del Gobernador”.



Hasta ahora la Sec no tiene una postura definida sobre el futuro de esta edición del evento librero. que planea tener casi 200 actividades y busca un publico similar al de su edición pasada, que fueron 200 mil personas según cifras oficiales.



Eventos canceladon son los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto y los festejos del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.