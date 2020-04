Mantiene Homero Aridjis postura ante FCE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras el comunicado emitido por el Fondo de Cultura Económica, en donde desmintió que no vaya a publicar más libros de poesía o que se niegue a editar libros de Homero Aridjis; el escritor sostuvo que Paco Ignacio Taibo II, director de la editorial mexicana, durante esa charla indicó que no publicaría más poesía.



“Yo en realidad comenté eso en la entrevista con Excélsior, porque en un momento dado Paco [Ignacio Taibo II] me comentó que ya no iba a publicar poesía; eso sí me alarmó porque no solo se trata de mi poesía, sino que la gran tradición literaria de México es poética”, señaló en entrevista.



Aridjis (Michoacán, 1940) recordó que publica en el Fondo de Cultura desde 1971 y muchos de sus libros de poesía están ahí; pero opinó que probablemente, Taibo II se refirió a que el FCE no publicará libros de lujo, por ello tal vez la editorial no reditó el libro intitulado Tiempo de Ángeles, que ilustró su contemporáneo Francisco Toledo, publicado por City Lights en San Francisco, bajo coedición con el FCE [1994].



“Precisamente se habló de esa publicación con Taibo II, pero se le olvidó las razones para reeditarlo quizá en una edición más popular si se tenía; era un homenaje también a Francisco Toledo, porque la última vez que lo vi pensamos en celebrarnos juntos, él cumplía también 80 años durante este 2020; a mí me pareció muy bueno que se reeditara el libro, si ya salió en francés y en inglés, pues que, asimismo, saliera en México”.



Señaló que este asunto quizá se tergiversó al charlar acerca de su nuevo libro de poesía, pues cuando habló con Taibo II sí se tocó el tema del ejemplar que quería publicar por su 80 aniversario y la editorial indicada era el FCE; incluso Aridjis recordó cuando Arnoldo Orfila Reyna era director de tal sello durante la década de los 60: ambos planearon Poesía en Movimiento, que lleva 50 ediciones y ha sido la antología emblemática de la poesía mexicana.



“Creo que hay una desconexión, yo lo único que dije, y que él me expresó (y se lo puedo decir en su presencia), fue que el FCE ya no iba a publicar poesía, no solamente refiriéndose a la mía, sino en general. Quizá lo malinterpreté, pero eso es lo que él me dijo en persona”.