Mantiene libertad provisional ex mando de Pemex

Ciudad de México.- Un tribunal federal determinó que debe permanecer con libertad provisional y brazalete electrónico Luis Alberto Núñez Santander, ex mando de Pemex procesado por el anticipo presuntamente ilegal de 27 millones de dólares en un contrato de 700 pipas que no fueron entregadas.



José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, confirmó al ex subdirector de Operaciones de Pemex Logística las mismas medidas cautelares que el pasado 8 de mayo le concedió un juez de control, tras 42 días de encarcelamiento.



Según registros judiciales, el fallo fue dictado en la apelación que presentó la Fiscalía General de la República contra el beneficio concedido al procesado, quien también entregó su pasaporte al impartidor de justicia.



Alejandro Fabián Cordero Escalona, apoderado legal de Pemex Logística, presentó un amparo contra el fallo del magistrado Montalvo, con el propósito de que Núñez Santander sea reingresado al Reclusorio Norte, sin embargo, le negaron suspender la resolución en favor del procesado.



Núñez Santander fue aprehendido el 28 de marzo pasado y vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, delitos por los que le dictaron la prisión preventiva justificada ante el posible riesgo de fuga.



Los ilícitos que la FGR imputa al ex funcionario están relacionados con un contrato de 700 carros tanque, vendidos a Pemex por la firma estadounidense Ethan Gas Oil LLC.



Según la imputación, entre el 24 de junio de 2014 y el 3 de noviembre de 2015 se suscribieron cinco memorandas de entendimiento para prorrogar o suspender el programa de entrega de los vehículos.



Estas memorandas modificaron los términos de la adquisición, pues los funcionarios de Pemex no avisaron de ellas a las afianzadoras, lo que tuvo como consecuencia que la compra quedara sin garantizar.



Las partes pactaron un anticipo del 30 por ciento sobre el monto total de la oferta, 60 días antes de la entrega de las unidades, pero Pemex Refinación pagó el anticipo mes y medio después de firmar los contratos, lo que equivalió a 27 millones 359 mil 100 dólares.



Según la FGR, Ethan Gas Oil LLC tampoco entregó los vehículos a la empresa productiva del Estado.