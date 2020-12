Mantiene México vuelos a Reino Unido pese a nueva cepa de coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aun cuando varios países de Europa y de América Latina han suspendido los vuelos provenientes de Reino Unido por la nueva cepa de Covid-19 detectada en ese país, un vuelo directo de Londres aterrizó esta noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



El vuelo BAW242 de la aerolínea British Airways aterrizó en México a las 21:00 horas en la terminal 1 del AICM, según lo establecido por el itinerario aeroportuario.



Al respecto, y según expuso Forbes México, Santiago Argüero de Buen, gerente de comunicación social del AICM, esta entidad no cuenta con la autoridad para emitir restricciones al respecto si no se han girado por la Secretaría de Salud federal.



No obstante, precisó que para el vuelo en cuestión implementarán todos los protocolos sanitarios correspondientes como se hace con los demás.



Cabe mencionar que en Reino Unido la detección de esta variante hace apenas seis días provocó que Londres y el sureste de Inglaterra pasaran al nivel 4 de riesgo de la pandemia con el consecuente cierre de tiendas no esenciales.



Actualmente, la Terminal 1 del AICM recibe diariamente un vuelo directo de British Airways desde Reino Unido, mientras que las corridas aéreas que cuentan con escalas en Estados Unidos, se distribuyen en la Terminal 1 y 2, por lo que la posible circulación de la nueva cepa podría introducirse en el País por ambas terminales.



Los vuelos con escalas principalmente se realizan en Estados Unidos y Francia. En el caso de Estados Unidos, tanto American Airlines como Virgin Atlantic, British y Delta ofrecen la posibilidad de llegar a México con escalas en Dallas, Miami, Los Ángeles y Atlanta, ciudades donde mantienen conexiones con Ciudad de México.



Cabe mencionar que los vuelos de Delta y Aeroméxico llegan a la terminal 2 mientras que los del resto de aerolíneas lo hacen en la Terminal 1 del Aeropuerto. En tanto que Aeroméxico tiene suspendida la ruta Ciudad de México-Londres Heathrow hasta el próximo 28 de febrero, según su sitio web.



Los Países Bajos, Bélgica, Italia, Austria, Irlanda, Austria, Alemania, Francia y Bulgaria ya anunciaron la suspensión de vuelos provenientes de Reino Unido por causa de esta nueva cepa, y se reporta que España está considerando medidas similares. Chile, Colombia, Argentina y Uruguay anunciaron medidas similares.