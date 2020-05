Mantiene Saraperos en pie la temporada 50

Escuchar Nota

“Todos queremos que empiece la temporada cuanto antes, sin embargo no está en nuestras manos el inicio por obvias razones; la Secretaría de Salud es la que va marcando la pauta y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros jugadores, con los aficionados, porque no podemos poner en riesgo nada y aún las condiciones se mantienen inciertas”, indicó.

“Hemos estado discutiendo y no es nada distinto, como escenario está programado el arranque la primera semana de agosto, dentro del modelo se está trabajando de 42 a 56 juegos, se están haciendo los ajustes para ver que tantos juegos serán entre la Norte y la Sur y ya tener la fase final, todo esto siempre evitando toda la parte de contagios y ateniendo la parte económica”, declaró.

“Hemos estado en pláticas con ellos, todo el cuerpo técnico ha estado continuamente con los peloteros, ellos están muy animados para que esto ya inicie, hemos trabajado con ellos en préstamos y estando al pendiente sobre todo”.

La esperanza es lo último que muere, y, confía en que la campaña 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol pueda iniciar en la primera semana del mes de agosto, por lo que todavía no visualiza la cancelación de la temporada para evitar la propagación del Covid-19.Los escenarios que se ha planteado lapara un eventual inicio de campaña van desde un calendario de 42, 48 y 56 encuentros, donde se están viendo qué tantos juegos habría entre la, o entre los equipos de la misma zona, para después definir una serie final.dejó en claro que es impensado realizar una temporada a puerta cerrada por la dependencia económica que se genera dentro de los estadios, no solo en el Madero, sino en todos, la cancelación es algo que no está en mente de la asamblea de dueños, pero esperarán las indicaciones de las autoridades federales para tomar la decisión final.Cabe mencionar que la directiva apoya a sus peloteros, staff técnico y personal deportivo, durante este paro de actividades por la contingencia sanitaria, estando en constante contacto para resolver sus inquietudes, sobre todo en el tema económico.La cancelación de la temporada no es opción, lamantiene la esperanza de realizar la temporada y continúan realizando las adecuaciones para que esto suceda, sin embargo, serán las autoridades los que tengan la última palabra.Latiene como fecha límite para iniciar la temporada 2020 el 6 de agosto, ya que una temporada con pocos juegos no resulta rentable para los equipos, por lo que tendrían que cancelar la temporada.Ladeberá adaptarse a las indicaciones del Gobierno federal y seguir la pauta que marque laEl panorama que se ha planteado lapara un eventual inicio de campaña van desde un calendario de 42, 48 y 56 encuentros, donde se están viendo qué tantos juegos habría entre la Zona Norte y la Zona Sur, o entre los equipos de la misma zona, para después definir una serie final.