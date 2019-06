Mantienen acciones de bacheo en PN

Como parte de las acciones implementadas por el gobierno municipal para mejorar la calidad de las vialidades de esta ciudad, se realizaron labores de pavimentación y bacheo no se detienen a pesar de las lluvias intermitentes que se han registrado en los últimos días.El alcalde Claudio Bres Garza, señaló que pese a que en la ciudad se han acumulado cerca de 11 pulgadas de precipitación pluvial en las últimas semanas, esto no se ha reflejado en las calles de la ciudad.El edil resaltó que esto ha sido posible ya que se ha trabajado mediante las acciones de bacheo diario realizadas por la dirección de Obras Públicas para que esto no afecte las condiciones de la infraestructura vial de Piedras Negras.El munícipe, agregó que diariamente se atienden las peticiones hechas por la ciudadanía para los diversos sectores de nuestra frontera y a la par se mantienen las labores de pavimentación y bacheos en las vialidades primarias.Asimismo, adelantó que próximamente se dará arranque a un importante programa de pavimentación el cual se anunciará en los próximos días y con el que se beneficiaría de manera importante a la ciudadanía.