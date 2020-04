Mantienen aislados y en observación a positivos de Covid-19

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El reporte de este domingo del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19 se informó de dos nuevos casos positvos al Covid 19 en Piedras Negras, se trata de una mujer de 47 años y un hombre de 53 años, ambos se encuentran en aislamiento total junto con sus familiares en sus casas, monitoreados por médicos del seguro social.



Hermilo Rodríguez jefe de la Jurisdicción sanitaria número uno, dijo que están al pendiente de los 6 casos positivos que se presentan en la ciudad, todos ellos derivados de los primeros, por lo cual se indica que es un contagio comunitario.



Todos ellos están en buen estado, ninguno ha requerido hospitalización, lo que indica que están atendiendo las recomendaciones de los médicos para que logren la recuperación total del virus, que en primera instancia es no salir de casa, tomar sus medicamentos y mantener las medidas de prevención cubre bocas para no infectar a nadie mas.



Mencionó que a las personas que se mantienen aisladas se enviaron las pruebas al laboratorio estatal para conocer mas adelante los resultados, lo importante es que todos ellos están en buen estado de salud y han logrado superar la temperatura y otros malestares.



Recomendó a la comunidad no salir de casa, “quedense en casa” para evita que puedan surgir mas casos del Covid-19, ya que esta semana es la crucial en la cual pueden salir muchos casos, por lo cual es importante que la gente se quede en sus casas y si sale protegerse lo mas posible.



Al corte de este domingo a las 12 del medio día se tienen contabilziados 50 casos en Monclova, 9 en Torreón de los cuales uno ya fue dado de alta, 13 en Saltillo, 6 en Piedras Negras de entre ellos una menor, 1 en Acuña, 1 en San Juan de Sabinas, 1 en Sacramento, 1 en Matamoros.



Hospitalizados se tienen 5 en Monclova, 4 en Torreón, 1 en Saltillo y 1 en San Juan de Sabinas.



Asimismo se tienen decesos 1 en Acuña, 2 en Monclova y 1 en Sacramento.