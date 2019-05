Mantienen alerta en Jalisco por brote infeccioso

La alerta epidemiológica en Jalisco se mantiene y asciende a 62 el número de casos en el brote infeccioso por bacteria Leclercia Adercaboxylata, ahora en 11 hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.La cifra podría incrementarse, ya que siguen llegando resultados de análisis practicados en bebés y adultos mayores que recibieron alimentación intravenosa.“Podemos identificar que se agregaron seis adultos y cuatro niños. Los seis adultos son todos los del IMSS de especialidades; los otros niños, UMAE de Pediatría del IMSS, en Ginecología tenemos uno y el del Hospital Militar. La alerta ya no solo es en el Estado de Jalisco sino a nivel nacional. Simple y sencillamente tener nosotros un protocolo de manejo para estar seguros en todo México que la bacteria no está circulando en otros hospitales. Es el primer brote identificado a nivel nacional con este número de casos", mencionó Mario Márquez Amezcua, director de promoción y salud pública de Jalisco.Desde que se retiró la alimentación intravenosa con el insumo sospechoso, en tres días no hay casos nuevos, lo que incrementa sospechas de que la fuente de la contaminación podría ser un lote proporcionado por la empresa proveedora SAFE, filial de Laboratorios PISA.“Además ya la Cofepris está instaurada en el centro de mezcla, ya están en la empresa propiamente dicho. La nutrición parenteral toda está identificada y toda está retirada en el Estado de Jalisco"Esta alerta epidemiológica provoca preocupación entre los familiares que tienen pacientes hospitalizados.“Yo digo que sí se debe de investigar. Si esa alimentación que les están dando a los bebés es la que trae la bacteria, eliminarla, que supuestamente eso hicieron. Ver y rastrear desde donde viene y ver qué se puede hacer para mejorar y que no se propague más", dijo Patricia Ramírez, familiar de una paciente.Una mujer de nombre Claudia, también familiar de un paciente, señaló.“Es preocupante porque uno viene aquí confiado de que todo está limpio y les dan de comer cosas saludables y para que salgan con esas cosas"Finalmente, Márquez Amezcua indicó que no hay ningún riesgo más.“Está muy delimitado el brote. El brote no se ha salido de las áreas de los cuidados intensivos que podemos tener tanto en niños como en adultos. Los brotes sabemos qué hacer en estos casos. Para nosotros una gran ventaja es que ya tenemos identificado el agente causal, que en este caso es la nutrición parenteral. Ahorita no tenemos ningún riesgo más y debemos estar muy tranquilos porque estos riesgos que pudieran existir ya están siendo vigilados epidemiológicamente", concluyó.