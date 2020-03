Mantienen en planes billete de 2 mil pesos

Escuchar Nota

“Es nuestra responsabilidad poner a los ciudadanos, a los consumidores, los mejores medios de pago posibles tanto en billetes y monedas, con las mejores condiciones de seguridad”, afirmó.



El #ajolote y el maíz en Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, juntos en el Nuevo Billete de 50 pesos que representa el proceso histórico del México Antiguo.

Conócelo en 2022.#BancodeMéxico pic.twitter.com/7YJk6QST3e pic.twitter.com/Bf8EdnWY31 — Banco de México (@Banxico) February 22, 2020

“El que toca en esta ocasión es el de 50 pesos: el evento es la fundación de Tenochtitlán, y el ecosistema es básicamente las chinampas y uno de los elementos emblemáticos de ese ecosistema, el ajolote”, comentó.

La emisión de un nuevo, de la cual se habla desde hace dos años, se niega a desvanecerse. Sigue latente, aunque parece remota.En agosto de 2018 elinformó que podría lanzarlo más adelante, luego de que se analice la, ya que esta denominación sería la más alta después del billete de mil pesos.Aunque aún no hay una fecha para los planes del banco central sobre emitir papel moneda de ese valor, se sabe que podría ser hasta 2023.El tema volvió a cobrar importancia hace unos días cuando un organismo privado que agrupa a ejecutivos de finanzas propuso, entre otras acciones,Sin embargo, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo al respecto que todavía no se toma una decisión.A pregunta expresa desobre la propuesta deldijo que, “como se anunció en su momento, no hay una decisión tomada por parte de la junta de gobierno sobre la conveniencia o no de emitir un nuevo billete de 2 mil pesos”. Así, comentó que el asunto todavía está en revisión.Díaz de León recordó que es una obligación del banco central proveer al país de moneda nacional, y eso no implica sólo billetes y monedas, sino medios de pago adecuados.Por eso es que el banco central está renovando la familia de billetes como también impulsa otros medios decomo lo es el, plataforma desarrollada por Banxico para facilitar operaciones de pago a través del celular.A la espera de una decisión sobre el billete de 2 mil pesos, el banco central ya tiene una idea de cómo sería la nueva pieza, si se aprueba.En caso de que sea necesario emitirlo, tendrá ciertos componentes de diseño: en el anverso parecerían el poeta, dramaturgo y diplomático mexicano, y la escritora y diplomáticaEn el reverso, como parte de la temática del ecosistema, se representarán las. Aparecería un paisaje agavero y como patrimonio mundial de tipo cultural, antiguas instalaciones industriales de tequila.El billete nuevo que es seguro que saldrá muy pronto es el de. Su diseño y fabricación comenzará durante el primer semestre de 2020 y terminará en la, de acuerdo con el subproyecto.Además, hace unos díaspublicó en redes sociales una probadita de la imagen que podría distinguir a esta nueva pieza, destacando el ajolote.El gobernador central refirió que como parte de la nueva familia de billetes, hay una combinación de un prócer o un evento de la vida nacional significativo o emblemático y del otro lado un ecosistema.Dijo que los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, integrada por cuatro subgobernadores y un gobernador, todavía no han visto los elementos de diseño de ese billete.