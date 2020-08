Mantienen en terapia intensiva a Lalo Mora

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- A seis días de ser internado a consecuencia del Covid-19, el cantante Lalo Mora fue ingresado la madrugada de ayer al área de Cuidados Intensivos.



Fue su hijo Lalo Mora Jr., a través de la página oficial del grupo Los Herederos de Nuevo León, quien dio a conocer la noticia después de la medianoche.



“Hoy más que nunca necesita mi padre de todos ustedes, acaba de entrar a cuidados intensivos, les pido sus oraciones con mucha fe mi gente, hágase tu voluntad, Señor. Amén”, publicó junto con una imagen donde el cantante aparece al lado de la Virgen de Guadalupe.



El artista, exvocalista de Los Invasores de Nuevo León, ingresó el pasado domingo al hospital al presentar síntomas de coronavirus que le causaron problemas para respirar.



Tras confirmarse que sí presentaba el virus, la familia lanzó un S.O.S. para buscar donadores de plasma para tratar de que que mejorara su condición.



La salud del llamado “Rey de Mil Coronas” se fue deteriorando en las últimas horas, pese a que en la semana le fue aplicado plasma, aunque por la tarde lo reportaron estable.



“Sí tengo coronavirus y la voy a librar, yo no le tengo miedo a la muerte, eso es lo único que tenemos seguro. La muerte es hermana y todos vamos para allá, nada más que se tarde poquito. Yo no me pienso morir”, dijo en entrevista a inicios de semana el cantante de 73 años.



A través de la página de Facebook de Los Herederos de Nuevo León, cientos de regios lanzaron oraciones en línea por la pronta recuperación de Lalo Mora.