Mantienen Medidas Regionales para reducir contaminación

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la activación de Medidas Regionales para Reducir la Contaminación por Partículas PM2.5 en la zona Noreste del Valle de México.



Detalló que las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que contribuyeron a la implementación de esta medida continúan siendo adversas para su dispersión: viento débil y estabilidad atmosférica.



Además, informó que los modelos de pronóstico meteorológico señalan que esta situación se mantendrá a lo largo del día.



La CAMe, continuará con la vigilancia de la calidad del aire en la ZMVM e informará de su evolución en un boletín que emitirá a la 20:00 horas.



El Gobierno local informó que la calidad del aire en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada, es regular, mientras que en el municipio de Nezahualcóyotl es muy mala, pues registra 168 puntos del índice de partículas PM2.5.



Entre las disposiciones a cargo de las autoridades locales está: reforzar la detención de vehículos ostensiblemente contaminantes, sin verificar o que circulan el día que no les corresponde; detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.



Suspender el mantenimiento a infraestructura urbana, obras que obstruyan o dificulten el tránsito, exceptuando las urgentes, además de informar a los productores de ladrillo, cerámicas y fundición en hornos artesanales de la reprogramación de la cocción de sus productos.



Además de intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales, y prohibir la quema de materiales y residuos; y difundir las recomendaciones de protección a la salud.



En materia de servicios: suspender construcción, remodelación y demolición; suspender las actividades de movimiento de materiales que generen partículas a cielo abierto, y en establecimientos que utilicen combustible de leña o carbón.



