Mantienen paro en mina Carlos III

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Más de 100 trabajadores que operan en el Tajo "Carlos III" mantienen un paro laboral en esta área de trabajo de la empresa minera del norte unidad Micare por no recibir el pago de utilidades.



Un trabajador informó a este medio de comunicación de manera anónima que están inconformes con la empresa porque durante todo el año mantuvieron buenas producciones y hasta finales del pasado mayo les notificaron que no les entregarían utilidades porque la empresa tiene números rojos.



Informó que temen represalias de la empresa como el despido por esta manifestación por eso se mantiene en el anonimato y temen dialogar de manera directa con los ejecutivos.



Señaló que el paro inició a las 11 de la noche de ayer y esta mañana no opera ningún personal, las máquinas están paradas y la empresa no envió transporte por el personal que labora en el turno de primera este martes.



Informó que los más de 100 trabajadores en huelga no pertenecen al sindicato democrático sección 293.