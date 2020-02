Mantienen prohibido el ingreso de chile y tomate a EU

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Desde el mes de noviembre del 2019, la oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el puerto de Eagle Pass ha prohibido el ingreso de ciertas frutas y verduras, principalmente el chile y el tomate, ello como una medida sanitaria con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades que dañen la agricultura en el país.



Así lo confirmó Paúl del rincón, director de la mencionada oficina federal en el puerto de Eagle Pass, quien destacó que diariamente se decomisan alimentos de este tipo que no son declarados por los viajeros y desconocen sobre esta restricción, por lo que además exhortó a las personas a obedecer las reglas y evitar que se apliquen sanciones.



“El tomate y el chile fresco no pueden pasar, yo creo que a este punto la mayoría de las personas saben que estos alimentos no cruzan, pero a diario decomisamos cantidades de frutas y verduras que son localizadas en los automóviles de personas que no son de aquí, son personas que nos visitan de otras partes y no saben sobre esta restricción“, dijo.



Destacó que toda la mercancía que pretenda ser ingresada a los Estados Unidos debe ser declarada para evitar que las personas sean sancionadas, y en caso de que los artículos sean declarados y se determine que no pueden cruzar al lado americano no se realizará la aplicación de una multa.