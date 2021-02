Mantienen regiones de Coahuila descenso considerable en ocupación hospitalaria por Covid: Riquelme

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Desde hace dos semanas que todas las regiones de Coahuila, mantienen un descenso considerable en la ocupación hospitalaria, lo mismo en cuanto al uso de las camas de terapia intensiva con ventiladores. Ante esto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís llamó a los ciudadanos en general a continuar con las medidas que han permitido controlar el virus y disminuir el número de contagios por Covid-19, pues implica avanzar en la reactivación de más sectores económicos.



Debido a que las fases de vacunación en los niveles previstos de suministro podría prolongarse en el país, el exhorto es general, “a no confiarse, a no bajar la guardia, a seguir utilizando el cubre bocas que en Coahuila es obligatorio, a no promover las reuniones sociales, bajarle a la movilidad innecesaria y a mantener los índices de contagios a la baja, porque es el resultado de un esfuerzo de todos y así vamos a seguir trabajando”, destacó el gobernador.



Al tiempo de reconocer el trabajo positivo de los integrantes de los Sub Comités Regionales de Salud, pues de acuerdo con las características particulares de cada Región, a su problemática social y económica y en cuanto a sus números de contagios, se han aplicado las medidas de control pertinentes, Riquelme Solís expresó que “de ninguna manera es el momento de relajar medidas de prevención, sino al contrario”.



El gobernador ponderó que La Laguna, sigue con niveles bajos de ocupación hospitalaria por Covid-19, después de que hace dos meses y medio llegó a alcanzar el 90 por ciento.



Por lo tanto, se decidió continuar con los controles en los aforos a restaurantes y la vigilancia dentro del Operativo “Cero Tolerancia”, para evitar y dispersar las reuniones sociales que son uno de los principales factores de riesgo.



En la Región Norte de Coahuila, se acordó ampliar el horario de cierre de establecimientos comerciales hasta las 23:00 horas, en lo que respecta a restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia que estaban cerrando a las 20:00 horas. Pero condicionado a que se respeten las medidas sanitarias y un ingreso controlado de personas, en los porcentajes acordados, por el Sub Comité.



En cuanto a la Región Sureste, se han tomado las decisiones adecuadas y destacó Miguel Riquelme que también tiene una baja ocupación hospitalaria por lo que seguirán con los operativos para vigilar los protocolos sanitarios, las labores de los Vigilantes de la Salud, filtros de vigilancia en accesos a la ciudad y en vialidades urbanas para el uso del cubre bocas, así como acciones de rastreo para el establecimiento de cercos sanitarios.



Dados los buenos resultados que en el control y atención de la pandemia se tienen actualmente, expresó el mandatario que a la luz de las cifras, se analizará qué es lo que sigue para poder seguir impulsando la actividad económica región por región, y seguir liberando actividades poco a poco, de manera responsable.



Coahuila está actualmente en color naranja en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pero Miguel Riquelme insiste que las condiciones están dadas para que pase a categoría verde.