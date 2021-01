Mantienen sin sepultar a muerta de 6 días por trámites burocráticos

Escuchar Nota

Una familia mantiene en un domicilio particular dea una mujer fallecida el primero de enero en Camargo y no pueden sepultar debido a falta de documentación oficial.Verónica García Villafuerte, sobrina de la mujer fallecida en el Hospital de Camargo de nombre Juana Ruiz Bermudez, acusó a la señora Zuleyka Martínez Charles, propietaria de Funerales San Isidro de Camargo, de estar obstruyendo los trámites."La señora no nos quería dar el cuerpo, pero al día siguiente informó que nos lo daría una vez que se firmara una hoja de deslinde de responsabilidades del traslado. Mi papá lo firmó para recibir el cuerpo, pero le pagó tres mil pesos por el embalsamiento del cuerpo. Una vez en Juárez, nos dicen que el cuerpo no está dado de alta en el Registro Civil y no podían hacerlo porque la señora no envió el papel de embalsamiento. Le exigimos la tesis de embalsamiento, pero se negó a dárnosla. Enafirmó que sí la tenía (la tesis) pero que no la daría hasta que se demandara a la funeraria de Juárez. ¿Pero por qué lo haría si no hay delito?", indicó.Al respecto la señora Zuleyka Martínez Charles, quien fue la funeraria que recogió el cuerpo del hospital les indicó que el traslado no procedía pues no había un familiar de la primera línea de sucesión consanguínea que autorizara este trámite. Sin embargo, el traslado se hizo y debido a que la familia no posee los documentos necesarios, el cuerpo de Juana no pudo ser sepultado ni en Juárez ni en Camargo.La propietaria de funerales San Isidro negó que haya recibido 3 mil pesos por embalsamar el cuerpo y que haya realizado el procedimiento. “La responsabilidad es deque se llevó el cuerpo a sabiendas que no contaba con la documentación oficial y que sería esa agencia la encargada de tramitarlos. Es a ellos (funeraria Milagros) a la que se debe exigir el cumplimiento del trámite”, insistió la señora Martínez Charles.Al cierre de la edición la familia de la señoragestionaba apoyo ante la Fiscalía general de Camargo para allegarse de la documentación oficial para realizar en ciudad Juárez la sepultura del cuerpo de la mujer, tía de la familia camarguense.