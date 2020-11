Mantienen vigilancia con 120 elementos en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. La Policía Municipal concluirá hasta el 20 de noviembre el operativo especial que se implementó por el Buen Fin en la ciudad. Hasta el momento las actividades económicas en los comercios se desarrollan sin ninguna acción que amerite la intervención policial.



“Las acciones de vigilancia se realizan principalmente en las zonas comerciales, supermercados y plazas comerciales ubicadas en los diferentes sectores de la localidad”, dijo Rolando Álvarez Flores.



Durante la primera semana del Buen Fin participan en diferentes turnos más de 120 agentes policiacos en la movilización de seguridad que cubre las 24 horas.



Rolando Álvarez dijo que en el despliegue policiaco hay patrullas fijas no solo en tiendas departamentales, sino también en las zonas bancarias ubicadas en el bulevar Plan de Guadalupe, así como en el primer cuadro de la localidad.







Fraccionamientos privados



“Con el apoyo de la Policía del Estado tendremos presencia en la zona urbana, y en el caso de los fraccionamientos privados también se van a realizar recorridos porque no por el hecho de ser privados no van a acatar las indicaciones. Las indicaciones son para toda la población”.



Se dará seguimiento a los reportes de fiestas generados a través del 911 y de la Policía Preventiva Municipal.



“Si hay más de las 15 personas suspendemos la reunión con la indicación de que se retiren, sin embargo, de no atender se levanta una acta administrativa para que se generen las sanciones correspondientes”, señaló.