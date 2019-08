Manuel Acuña; Voz de una ciudad

El mito dese concretó en 1873, cuando el poeta decidió quitarse la vida a causa del amor no correspondido que sentía por, aquella mujer a quien dedicaría un nocturno. Su vida y sensibilidad, en cambio, iniciaron el 27 de agosto de 1849, hace 170 años.Su figura ha estado en el imaginario saltillense por más de 100 años, y no es para menos, pues su muerte se encuentra rodeada de un aura de romanticismo oscuro que podría emparentarlo con Lord Byron o el personaje de Werther en la novela de Goethe. Esa relación que existe entre su vida y su obra lo han convertido en un referente de las letras mexicanas, o así lo considera la también poeta Marlen Curiel Ferman.Para la también editora su relación con Acuña es la de una amiga, ya que hace 13 años, cuando comenzó sus lecturas en público, lo hizo recitando los cándidos versos del saltillense.“Me siento cerca a Manuel Acuña porque su obra es una que está construida a través de retazos biográficos. Yo tuve que encontrarme con esa biografía. De alguna manera conocerlo así me impactó muchísimo, porque pude entederlo como joven, idealista y como un escritor que, a pesar de todas sus carencias, pudo sobreponerse a ellas a través de la poesía”, comentó a Zócalo en entrevista.Aunque la imagen que se tiene del poeta es la de un joven serio (murió a los 24 años), y convaleciente por esa herida emocional que se refleja en el tono fatalista de poemas como Nocturno a Rosario y Ante un Cadáver, son los otros, los que festejan la vida y la luz, los que más gustan a Marlén, quien dará hoy una lectura de estos textos en la Ciudad de México.Su poema favorito es A la Felicidad, una obra en la que “podemos ver esa parte esperanzada de Manuel Acuña. Ahí se ve esa figura que creía en la naturaleza y sus maravillas. A los románticos se les ve más como hombres vulnerables. En cambio este poema es uno donde busca la posibilidad de ser feliz”.Ciudad y figuraMuchas veces las obras de un autor van de la mano con la vida de este, como en el caso de Lord Byron, y así también le sucede al más importante hombre de letras de la ciudad. En este caso fue ese acto de decisión propia la que ha atraído a conocidos y extraños a esa figura delgada de cabello alborotado. Aún así es difícil desprender la vida de este de su obra, pues toda ella se encuentra impregnada de un resabio de realidad.Para Marlén el hecho de sobreponer la biografía a la obra tiene que ver con el momento en que vivió Acuña, ya que “era un momento de reformas en el que la sociedad mexicana se encontraba sedienta de héroes. Querían personajes que llenaran esos huecos y que dieran paso a una nueva cosmogonía mexicana, como era la naciente República”, concluyó la ganadora del Premio de Poesía Dolores Castro.Otra voz poética activa actualmente es la de Iza Rangel para quien Manuel Acuña “es el primer filtro con el que los saltillenses tenemos un acercamiento con el acto poético, con el descubrimiento de la poesía”.Para ella es imposible separar a la ciudad de la figura de Acuña, ya que esa cualidad de la luz que baña los atardeceres de Saltillo, ilumina, siempre, con sus claros y oscuros, los poemas que brotaron de la pluma del bate coahuilense. Y, a la vez, este ha conformado una atmósfera enrarecida en la ciudad que lo vio nacer a través de sus poemas y su influencia romántica.“Hay una tensión que existe en los poemas de Acuña que nos ponen en contacto con la dicotomía de la vida y la muerte, y ese contacto nos ha construido un Saltillo ‘poético’, porque vemos a la ciudad con el filtro de la poesía de él”, apuntó.Y es precisamente esa relación que él tuvo con la muerte el que lo han convertido en un símbolo, pero sin solemnidad. Sino en un tótem que proyecta su sombra en la capital coahuilense y que, sin embargo, continúa siendo cercano para todos.Según Iza “a mí lo que me da más miedo es que Acuña se convierta en un símbolo sagrado, en algo que no se puede mover. Porque a pesar de que es el referente de la poesía saltillense es también muy cercano a todos, es amable y sensible en su poesía. En ella hay un acercamiento con la muerte sólo para reafirmar la vida”.El día de hoy la Secretaría de Cultura ofrecerá una serie de actividades que homenajearán al bate. Lecturas en público, conversatorios y recorridos por las calles de la juventud de Acuña, se darán en la ciudad hoy a partir de las 10:00 horas. Más información en el Facebook Secretaría de Cultura de Coahuila.Asiste» Conversatorio Sobre Manuel Acuña» Víctor Palomo y Eugenia Flores» Centro de las Letras Óscar Flores Tapia» 18:00 horas» Entrada libre