Manuel Alvarez, joven piloto saltillense, comparte cómo domina el volante

Representando a la escudería Proworkx 420, el pasado 29 de agosto el joven saltillense Manuel Alvarez Dainitín se alzó con el tercer lugar de la categoríaen la reciente edición del Coahuila 1000 Desert Rally, a pesar de todos los obstáculos que tuvo que sortear para llegar a la meta en el río Nazas.Alcanzar este lugar en el pódium no es algo nuevo para Manuel, puescuando él tan solo tenía 15 años y en las ediciones anteriores de esta justa deportiva, el saltillense participó como copiloto de su papá, Manuel Alvarez, consiguiendo el primer lugar en 2017 y el tercero en 2018.Así, la adrenalina es una sustancia que se encuentra presente en el ADN de este piloto, ya que el gusto y la pasión por la velocidad la heredó de sus tocayos, sus abuelosDe esta manera, el saltillense que ahora tiene 17 años y cursa el segundo año de preparatoria, inició sus andanzas en las pistas como copiloto de su padre y luego a conducir carros de Go Karts, en donde afinó su relación con el volante.Por eso, en entrevista con Elite, el joven saltillense habló de su experiencia en la velocidad, sus mayores logros, desafíos y sueños, y de su más reciente participación en la carreraAunque desde pequeño estuvo rodeado de motores, fue hace siete años cuando este joven saltillense disfrutó de la adrenalina que solo el volante, la velocidad y las pistas de carrera pueden brindar.Luego de este gusto que ya traía en las venas, al pequeño Manuel lo terminó de convencer las actividades que realizaba en esta disciplina a lado de su padre, con quienA partir de entonces, este joven saltillense ha participado en diferentes rutas, recorridos y competencias, destacando los campeonatos nacionalesEste joven piloto define esta pasión como una actividad que lo llena de adrenalina, más que por la velocidad, por la destreza que debe mostrar para dominar el volante.De esta forma, los autos que conduce este saltillense deben estar adaptados, un trabajo que él también realiza en el taller Serviauto 420, donde echa a volar su imaginación que aterriza en la materialización de sus ideas y quedan plasmadas en la escudería Proworkx 420.Aún con su corta edad, el joven piloto es consciente de que debe aprovechar estos momentos de su vida para meterse de fondo en las carreras, antes de elegir una profesión a la cual dedicarse.Por lo pronto, Manuel comentó que vienen pruebas en circuito para los próximos meses y en 2021 espera situarse en las grande ligas, participando en las categorías mayores, como la Camaro Mustang Challenge.Uno de los pilotos históricos a los que admira este joven saltillense, es al brasileño, quien falleció en un accidente, pero para Manuel tenía todo para convertirse en el mejor piloto del mundo, gracias a que era muy atrevido y manejaba muy bien sin importar las inclemencias del clima.De esta forma, este piloto de Saltillo trata de emular al histórico de Brasil, pero cuidando en todo momento su seguridad, para brindar más confianza de sus familiares, principalmente su madre,y su hermana Jimena.Por eso, el joven piloto reconoce que este tipo de práctica exige estrategias de sobrevivencia, sobre todo en las áreas off road, donde él considera que existen los mayores peligros.Asimismo, dijo que en la presente edición de esta prueba todoterreno, uno de los mayores desafíos fue adaptarse a la conducción del vehículo Yamaha Racing en los recorridos deY no es para menos, pues en este nivel de competencia es común encontrar pilotos de todo México y parte de Estados Unidos; para esta edición estuvieron presentes exponentes de Los Ángeles, de Baja California, de Zacatecas y de Monterrey, entre otras zonas de procedencia.Además, en los trayectos Manuel sufrió algunos problemas, como las rótulas y el eje trasero que se rompieron, lo que le hizo perder una hora y media de carrera.Por último, Manuel precisó que es muy extraño ver en las rutas a un Yamaha porque es estándar, “pero siento que está más hecho para las carreras, en Dakar lo he visto y en el Baja 1000, aunque aquí en el norte hay pocos, cada vez se ven más”, finalizó.