Manuel Clouthier dice adiós a la política

Manuel Clouthier anunció su retiro de la política electoral, informó que no volverá a buscar un cargo."Hoy por la mañana anuncié en conferencia de prensa mi retiro de la política electoral de manera definitiva, para regresar a mis actividades de carácter privado. No buscaré ya ningún puesto de elección popular y con esto cierro un ciclo en mi vida", indicó en Twitter.Luego de la derrota en los comicios de 2018, mantuvo una postura discreta sobre su futuro en la política, el cual hoy disipó.“Hace 10 años, como es sabido,, dejé la dirección de mis negocios para dedicarme de tiempo completo a la política. He tomado la decisión de retirarme de la política electoral de manera definitiva, y regresar a mis actividades de carácter privado”, informó hoy en rueda de prensa.Clouthier Carrillo acotó que ahora el tiempo es de los jóvenes.